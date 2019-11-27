توفيق أبو شومر - نتنياهو في خطابه الأخير

2019/11/27 | 03:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #توفيق_أبو_شومر مَن تابع خطاب نتنياهو مساء يوم 21-11-2019، بعد تقديم لوائح الاتهام ضده في ثلاث قضايا فساد ورشوة، يمكنه اكتشاف ما يلي:حالة نتنياهو النفسية انعكستْ للمرة الأولى على وجهه وحركات يديه، فبدا مضطربا، مشوشا، هَرما.الخطابُ ليس ارتجاليا، كما اعتاد أن يفعل، بل مُعدٌّ في جهاز عرض، أو في أوراق غير ظاهرة في الصورة.لجأ نتنياهو إلى استخدام حركات يديه الاثنتين بكثرة، للتعويض عن عدم قدرته على مواجهة ك......

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