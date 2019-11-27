2019/11/27 | 04:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعطيل الدراسة بمحافظة المثنى بالعراق اليوم وغدًا بسبب الاحتجاجات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع اليوم السابع الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/27 | 04:27.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع اليوم السابع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعطيل الدراسة بمحافظة المثنى بالعراق اليوم وغدًا بسبب الاحتجاجات) نشر أولاً على موقع (اليوم السابع) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعطيل الدراسة بمحافظة المثنى بالعراق اليوم وغدًا بسبب الاحتجاجات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اليوم السابع).