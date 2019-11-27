محمد الحنفي - حينما يهزم الشهيد المهدي... مخزننا...

2019/11/27 | 05:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_الحنفي عندما تتحالف...ثلاث جهات...من أجل التخلص...من الشهيد المهدي...عن طريق الاختطاف...من أجل الاغتيال...يتبين...أن قوة مخزننا...ضعيفة...وأن قوة الشهيد المهدي...بمفرده...عظيمة...يستطيع...هزم مخزننا...مما اضطر مخزننا...إلى الاستعانة...بالموساد...بإسرائيل...بمخابرات...زعيمة الرأسمال...في حينه...من أجل دعم مخزننا...ببنا......

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