2019/11/27 | 05:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأمم المتحدة تحدد هويات 160 من مسلحى داعش بشأن مذابح اليزيديين شمال العراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع اليوم السابع الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/27 | 05:29.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع اليوم السابع.

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