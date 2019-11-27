نداء الى اية الله السيستاني بالتدخل لوقف الفوضى في العراق

2019/11/27 | 06:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه جمع من شيوخ ونخب ووجهاء وسط وجنوب العراق، الثلاثاء، نداء الى المرجع الديني الاعلى علي السيستاني، فيما حذروا من حرب اهلية قادمة....

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