2019/11/27 | 07:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أسقط المنتخب العراقي نظيره القطري (2-1)، في عقر داره، في المباراة الافتتاحية للنسخة الـ24 من بطولة كأس الخليج ( الفارسي) لكرة القدم، التي جمعتهما يوم...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد الاهداف.. العراق يهزم قطر بـ8 لاعبي احتياط) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد الاهداف.. العراق يهزم قطر بـ8 لاعبي احتياط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).