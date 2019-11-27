2019/11/27 | 07:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #محمد_جواد_فارس ميلن لا تنكطن كحل فوك الدم ميلن وردة الخزامة تنكط سم جرح صويحب بعطابة ما يلتم لا ..
لا تفرح بدمنة لا يلكطاعي ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#محمد جواد فارس - كاظم الجاسم ...قائد فلاحي في الفرات الأوسط) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
لا تفرح بدمنة لا يلكطاعي ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#محمد جواد فارس - كاظم الجاسم ...قائد فلاحي في الفرات الأوسط) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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