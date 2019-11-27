محمد جواد فارس - كاظم الجاسم ...قائد فلاحي في الفرات الأوسط

2019/11/27 | 07:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_جواد_فارس ميلن لا تنكطن كحل فوك الدم ميلن وردة الخزامة تنكط سم جرح صويحب بعطابة ما يلتم لا ..لا تفرح بدمنة لا يلكطاعي ......

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