جدعون ليفي - اليهود هم نفس اليهود

2019/11/27 | 07:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جدعون_ليفي باري لندو كان خلال سنوات مخرج كبير لبرنامج "60 دقيقة" في قناة "سي.بي.اس" الأميركية.وعمل الى جانب المراسل الاسطوري مايك فالاس، مؤلف الكتل والذي يعيش في باريس ولندن.وقد زار مؤخرا اسرائيل مع زوجته الفرنسية اليزابيث بعد عشرين سنة على آخر زيارة له هنا.ولكن مشكلة مع مؤسسة "يد واسم" شوشت على زيارتهما وتسببت بالحزن الكبير لهما."زوجتي كاثوليكية وأنا يهودي.لقد اعتقدنا أن شرف الصالح من بين الأمم، ي......

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