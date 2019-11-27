جلبير الأشقر - الطائفية بوصفها سلاحاً أيديولوجياً

2019/11/27 | 07:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جلبير_الأشقر قبل سنوات قليلة، قال لي صديق فرنسي هو من مشاهير المؤرخّين المختصّين بمنطقتنا: «طالما اتّهم العرب إسرائيل بالسعي وراء تقسيم المنطقة العربية على أساس طائفي، أما اليوم فإن إيران هي التي تُشرف على مثل هذا التقسيم».وقد محصت قوله في ذهني وما كان بوسعي سوى أن أقرّ له بأنه على حقّ.والحال أنه لمن البديهي أن تكون أية دولة قائمة على أساس ديني طائفي، ومن حيث طبيعتها بالذات، مناقضة للوحدة العربية التي تس......

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