تسجيل اصابات في صفوف المدنيين في بغداد بعيارات نارية عقب فوز المنتخب

2019/11/27 | 08:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن مدير مستشفى الصدر العام الدكتور مصطفى حاتم الموسوي يوم الاربعاء عن استقبال شعبة الطوارئ في المستشفى 4 اشخاص مصابين بعيارات نارية وحالتهم الصحية حرجة جراء الرمي العشوائي عقب فوز المنتخب الوطني على نظيره القطري في افتتاح بطولة الخليج 24 لكرة القدم .

وقال الموسوي في بيان اليوم ان الكوادر الطبية والصحية في شعبة الطوارئ اجرت اللازم للمصابين وتم تحويل مواطن مصاب بطلق ناري في القدم مباشرة الى صالة العمليات لاستخراج الرصاصة وتم تحويل المصابين الباقين للمستشفيات التخصصية حيث شخصت اصابتهم في منطقة الرأس والعمود الفقري.

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