تشوهات خَلقيّة مروّعة لدى أطفال عراقيين ولدوا قرب قاعدة أمريكية

2019/11/27 | 08:04 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت صحيفة «انترسبت» الأمريكية أمس عن وجود تشوهات خلقية مروعة مسجلة لدى الأطفال العراقيين المولودين بالقرب من قاعدة «طليل» الجوية الأمريكية التي يدير...

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