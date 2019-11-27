انتاج النفط في محافظة ميسان جنوبي العراق يرتفع الى 650 الف برميل يوميا

2019/11/27 | 08:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افصحت شركة نفط ميسان عن وصول انتاج النفط ضمن حقول الجهد الوطني وجولات التراخيص الى 650 الف برميل يوميا، في وقت احتفلت فيه بافتتاح مشاريع خدمية منفذة ضمن مبالغ المنافع الاجتماعية.

ونقلت صحيفة "الصباح" شبه الرسمية عن مدير عام الشركة عدنان نوشي قوله، ان الشركة احتفلت بافتتاح مشاريع المنافع الاجتماعية التي تنفذ من خلال عقد حقل البزركان النفطي بالتنسيق المشترك مع شركة (سينوك) الصينية النفطية، وتتمثل تلك المشاريع باعادة تأهيل الطرق الخارجية ومحطات الماء الصالح للشرب وانارة مدخل ناحية المشرح، وتعد سلسلة من المشاريع التي نفذتها الشركة الصينية ضمن مبالغ المنافع الاجتماعية التي نفذت في المرحلتين الاولى والثانية حاليا واستكمالا للمشاريع التي نفذت سابقا، مشيرا الى ان كلف المشاريع المنفذة بلغت (12) مليون دولار وسيتم تنفيذ مشاريع اخرى خلال المدة المقبلة.

واضاف ان المشاريع الاخرى الخاصة بشركة (بتروتشاينا) في حقل الحلفاية النفطي في قضاء الكحلاء بلغت كلفتها (18) مليار دينار وما زالت قيد التنفيذ، اذ سيتم افتتاح مشاريع منطقة الحلفاية في القريب العاجل وتقع ضمن نشاطات شركة نفط ميسان.

واوضح ساجت ان الشركة اعتمدت في سياستها تعظيم موارد المحافظة والبلد من خلال زيادة الانتاج النفطي الذي بلغ في الحقول التي تقع ضمن مسؤوليتها ضمن عمليات نفط ميسان بحدود (650) الف برميل يوميا تتوزع بين حقول انتاج الجهد الوطني وجولات التراخيص النفطية لشركتي نفط (بتروتشاينا) بطاقة 400 الف برميل يوميا، وحقول ميسان اكثر من (250) الف برميل يوميا.

واشار الى حفر اكثر من (300) بئر نفطية في حقل الحلفاية واكثر من (150) بئرا في حقول ميسان وحقول الجهد الوطني تجاوزت (230) بئرا، مبينا ان خطط الشركة تركز على زيادة الانتاج خصوصا من حقول الجهد الوطني وجولات التراخيص النفطية، وكذلك استثمار الغاز المصاحب لعمليات استخراج النفط، حيث يوجد هناك مشروع كبير للغاز في حقل الحلفاية سيتم الانتهاء من انجازه نهاية العام 2021 ويبدأ الانتاج فيه بداية العام 2022 ويقدم الغاز كوقود للمحطات الكهربائية العاملة في المحافظة، اضافة الى غاز الطبخ والغاز السائل والمنتجات الاخرى المصاحبة التي من الممكن ان تستخدم في الصناعات التحويلية، لافتا الى ان الغاز المنتج من حقل الحلفاية وصل الى حدود (400 ) مليون متر / مكعب قياسي.

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