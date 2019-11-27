شاهد فيديو تحذير لعملاء الجوكر في كربلاء.. اخرجوا بسرعة

2019/11/27 | 08:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يندد بعملاء الجوكر ويطالبهم بالخروج من مدينة كربلاء المقدسة....

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