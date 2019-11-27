سعيد الكحل - الفساد ثابت في صفوف حزبكم يا رئيس الحكومة.

2019/11/27 | 08:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعيد_الكحل خلال ترأسه للقاء تواصلي بمدينة القنيطرة يوم السبت 23 نوفمبر 2019، تفاخر السيد العثماني ، رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية ،بكون حزبه ( بقي وفياً لوعود حملاته الانتخابية) و( أن المعارضة عجزت عن إثبات سرقة مستشاري العدالة و التنمية فلساً واحداً) .طيب ، تعالوا لنرى ماذا حقق حزب العدالة والتنمية وهو على رأس الحكومة منذ 2011 ، من الوعود التي خاض بها حملاته الانتخابية .لنكتفي بوعد واح......

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