المجموعة المالكة لمانشستر سيتي بصدد بيع حصة قيمتها 500 مليون دولار

2019/11/27 | 08:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، اليوم الاربعاء، أن مجموعة سيتي لكرة القدم، مالكة نادي مانشستر سيتي الذي ينشط في الدوري الإنكليزي الممتاز، بصدد بيع حصة قيمتها 500 مليون دولار لشركة سيلفر ليك الأمريكية للاستثمار المباشر.

وقالت الصحيفة إن "سيلفر ليك ستشتري أكثر من 10% من المجموعة التي تسيطر عليها أبو ظبي"، مضيفة أن من "المتوقع صدور إعلان رسمي في هذا الصدد قريبا وربما اليوم الأربعاء".

وأفادت بأن "خلدون المبارك رئيس مجموعة سيتي لكرة القدم وإيجون دوربان الشريك الإداري لسيلفر ليك وقعا الاتفاق يوم السبت".

وأضاف التقرير أن "أبو ظبي تخطط للاحتفاظ بحصة الأغلبية في المجموعة".

وقالت الصحيفة البريطانية إن "شركة الاستثمار المباشر الأمريكية تعتزم الإبقاء على حصتها لنحو عشر سنوات لكنها قد تسعى أيضا للتخارج عبر طرح عام أولي أو بيعها لمستثمر خاص آخر".

وكانت سيلفر ليك قد فاتحت أيضا أندية أوروبية وإنكليزية أخرى لكرة القدم منها تشيلسي اللندني.

وحقق سيتي حامل لقب الدوري الإنكليزي الممتاز إيرادات بلغت 535.2 مليون جنيه إسترليني (686.66 مليون دولار) في 2018-2019، في خامس عام على التوالي من الربحية والحادي عشر تواليا من تسجيل نمو في الإيرادات في ظل ملكية أسرة أبو ظبي الحاكمة له.



وفاز النادي العام الماضي بثلاثة ألقاب محلية في إنجاز لم يسبق له تحقيقه.

ولم يتسن بعد الحصول على تعليق من مجموعة سيتي لكرة القدم ولا من سيلفر ليك.

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