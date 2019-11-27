محققون امميون يحددون هويات دواعش متهمين بقتل الايزيديين

2019/11/27 | 08:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتكب تنظيم داعش افظع الجرائم بحق الايزيديين عام 2014

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