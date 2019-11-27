“توابيت” تغلق طريقاً رئيساً في البصرة.. شاهد الصور

2019/11/27 | 08:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة: يس عراق اقدم العشرات من المتظاهرين ،اليوم الاربعاء، على اغلاق طريق حيوي في محافظة البصرة بـ”التوابيت”.وقام المتظاهرون بقطع طريق “الفاو – ابي الخصيب” في محافظة البصرة بالتوابيت، وذلك في اشارة الى ضحايا الاحتجاجات في المحافظة.وحملت التوابيت صوراً للشهداء، فيما رسم عليها الوان العلم العراقي.

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