انتاج النفط في محافظة ميسان يرتفع الى 650 الف برميل يوميا

2019/11/27 | 08:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افصحت شركة نفط ميسان، الاربعاء، عن وصول انتاج النفط ضمن حقول الجهد الوطني وجولات التراخيص الى 650 الف برميل يوميا، في وقت احتفلت فيه بافتتاح مشاريع خدمية منفذة ضمن مبالغ المنافع الاجتماعية.

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