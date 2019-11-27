الأمم المتحدة تقاضي عناصر داعش! .. 160 ارهابياً تورطوا بقتل عراقيين ايزيديين

2019/11/27 | 09:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق حدد محققو الأمم المتحدة ، هويات 160 من أعضاء تنظيم داعش متهمين بقتل الايزيديين في 2014 ويقومون بإعداد دعاوى قضائية ضدهم وذلك حسبما قال رئيس فريق المحققين لمجلس الأمن الدولي.وبدأ فريق محققي الأمم المتحدة الذى شكله مجلس الأمن الدولي العمل قبل عام لجمع أدلة لإجراء محاكمات في المستقبل على ما ارتكبه […]

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