استشهاد 6 عراقيين بثلاثة تفجيرات في العاصمة بغداد

2019/11/27 | 09:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استُشهد 6 عراقيين واُصيب 15 آخرون في 3 تفجيرات ارهابية منفصلة وقعت يوم امس في العاصمة بغداد....

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