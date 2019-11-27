مهمة من نوع خاص .. اعلى جنرال في الجيش الاميركي يزور العراق

2019/11/27 | 09:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق وصل رئيس ​هيئة الأركان الأميركية​ المشتركة الجنرال ​مارك ميلي​ إلى ​العراق​.وتأتي الزيارة في ظل استمرار التظاهرات الشعبية الغاضبة ضد الحكومة لتفشي الفساد وتردي الخدمات وانتشار البطالة والمحسوبية.وقال ميلي للصحفيين هذا الأسبوع: “إيران تتصرف، سراً وعلانية، بعدوانية تجاه الدول المجاورة لها في المنطقة”.وأضاف: “هل سيواصلون ذلك في المستقبل؟ لا أعلم.[…]

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