مجدى يوسف - نحو تحرير الثقافة العالمية من هيمنة المعيارية الغربية: الثقافة العربية المعاصرة نموذجا.

2019/11/27 | 09:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مجدى_يوسف اختار الراحل حسين فوزى ( مع حفظ الألقاب) أن يصدر كتابه الذى نشره عام 1938 تحت عنوان "سندباد عصرى – جولات فى المحيط الهندى " بالكلمات التالية : "درجت على حب الغرب ، والإعجاب بحضارة الغرب ، وقضيت أهم مراحل التكوين من عمرى فى أوربا ، فتمكنت أواصر حبى ، وتقوت دعائم إعجابى .فلما ذهبت إلى الشرق ، عدت إلى بلادى وقد استحال الحب والإعجاب إيمانا بكل ما هو غربى " .من هنا فإنى أهدى كلماتى التالية لذ......

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