مصرف الرافدين يعلن منح قروض لبناء وتسويق مجمعات سكنية في المحافظات

2019/11/27 | 09:15

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بغداد اليوم-بغداد

أعلن مصرف الرافدين، الأربعاء (27 تشرين الثاني 2019)، منح قروض لبناء وانشاء عدد من المشاريع الاستثما...





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