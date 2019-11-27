مصرف الرافدين يعلن منح قروض لبناء وتسويق مجمعات سكنية في المحافظات

2019/11/27 | 09:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن مصرف الرافدين يوم الاربعاء عن منح قروض لبناء وانشاء عدد من المشاريع الاستثمارية السكنية في المحافظات .

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان انه تم تمويل وتسويق عدد من المشاريع واستقطاب العديد من الشركات والمستثمرين الذين يرومون التعاون مع المصرف لغرض الحصول على تلك القروض.

واشار البيان الى ان المجمعات السكنية التي تم تمويلها وتسويقها لغرض بناء مساكن للمواطنين هي ( مجمع ديوان السكني في الموصل - مجمع لؤلؤة ساوة في المثنى - مجمع الكوثر السكني في بابل - مجمع الون السكني في جلولاء - مجمع باب الناصرية السكني في الناصرية - مجمع مدينة السلام في النجف الاشرف - مجمع ارض بابل السكني في بابل - مجمع جبل عامل السكني في الديوانية - مجمع الأمل السكني في البصرة - مجمع اسكان الدوحة في المثنى - مجمع الزقورة السكني في الناصرية - مجمع العزيز السكني في الناصرية - مجمع النزاهة السكني في الناصرية - مجمع بيسان السكني في الناصرية.

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