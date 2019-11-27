“بالصور” على طريقة رانيا يوسف.. فنانة لبنانية شهيرة تثير الجدل بفستانها

2019/11/27 | 09:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة: يس عراق شاركت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم فيديو جديد من كواليس احدث جلسة تصوير تخضع لها وذلك عبر حسابها على انستغرام.وجاءت اطلالة نادين نسيب نجيم شبيهة بظهور الفنانة المصرية رانيا يوسف في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي خاصة لجهة الظهر المكشوف.وكتبت نادين نسيب نجيم تعليقا طريقا على الفيديو، الذي ظهرت وهي تدور […]

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