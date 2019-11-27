لجنة برلمانية تعلن تخصيص تريليون دينار لهذا الغرض

2019/11/27 | 09:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية، الأربعاء، انها اتفقت مع وزارة الزراعة على تخصيص تريليون دينار للمشاريع الزراعية

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