هل أصبحت مقدرات مصر رهينة بالعلاقة مع الإمارات؟

2019/11/27 | 09:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دون مشاركة مجتمعية أو دور للهيئات الرقابية تمضي مصر في ظل حكم عبد الفتاح السيسي نحو المجهول، فالعديد من المشروعات الكبرى بلا دراسة جدوى، وبلا تدبير واضح لمصادر التمويل.

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