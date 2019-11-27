2019/11/27 | 09:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت امانة ،اليوم الاربعاء، المباشرة بتطوير واكساء شارع بغداد_ سامراء .

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