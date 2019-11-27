“بالفديو”.. يونس محمود يحتفل على طريقته الخاصة في قطر بعد فوز اسود الرافدين

2019/11/27 | 09:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق احتفل يونس محمود بـ”هورنات” سيارته من امام مجلس قناة الكاس التي تنقل تحليلات مباشرة للمباريات، في خطوة اثارت تفاعلاً لطيفاً مع تصرفات “سفاح اسيا” التي يغلب عليها المزاح.هذا وأحتفل مئات المعتصمين في ساحات الاحتجاج بفوز المنتخب الوطني ضد نظيره القطري في افتتاح بطولة خليجي 24 في الدوحة.الفديو:

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