2019/11/27 | 09:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة توضح تفاصيل أوامر استقدام جديدة لأعضاء بمجلس محافظة ميسان) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة توضح تفاصيل أوامر استقدام جديدة لأعضاء بمجلس محافظة ميسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).