النجباء سيكونون في الصفوف الأمامية مع حزب الله لو وقعت الحرب

2019/11/27 | 09:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المتحدث باسم “حركة النجباء” العراقية نصر الشمري أن المواجهة مع "إسرائيل" واجب ديني، مشيدا بتعزيز علاقات العراق مع موسكو وبكين، معتبرا أنها خطوة إ...

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