وزير العمل يعلن استقبال 100 الف طلب الكتروني للحصول على امتيازات قانون ذوي الاعاقة

2019/11/27 | 09:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية باسم عبد الزمان، اليوم الأربعاء، عن استقبال اكثر من 100 الف طلب الكتروني للحصول على امتيازات قانون ذوي

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