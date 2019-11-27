الاسد: كل إرهابي بمناطق سيطرة الدولة سيخضع لقوانينها

2019/11/27 | 09:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد الرئيس السوري بشار الاسد في لقاء اعلامي، ان كل إرهابي في مناطق سيطرة الدولة السورية سيخضع للقانون السوري.

جاء ذلك خلال مقابلة اجرتها مجلة "باري

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