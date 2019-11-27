لليوم الثالث على التوالي.. المتظاهرون يغلقون جسور الزيتون والنصر والحضارات في الناصرية

2019/11/27 | 09:46

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لليوم الثالث على التوالي المتظاهرون يغلقون جسر الزيتون والنصر والحضارات في الناصرية

يتبع.



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بغداد اليوم-البصرة

أقدم عدد من متظاهري البصرة، الأربعاء (27 تشرين الثاني، 2019) على إعادة قطع الشوارع والجسور في المحافظة، ما تسبب بشل الحركة فيها.

وقال مصدر أمني لـ(بغداد اليوم)، إن "عددا من المتظاهرين، في مناطق مختلفة من محافظ

بغداد اليوم-ميسان

أعلنت هيأة النزاهة، الأربعاء (27 تشرين الثاني 2019)، صدور أوامر استقدامٍ جديدة بحقِّ عدد آخر من أعضاء مجلس محافظة ميسان الحاليِّين؛ في قضية التصرُّف بأموال التبرعات المالية بصورة مخالفة للقانون.

وذكرت دائرة التحقيقات، في

بغداد اليوم- بغداد

أعلن مصرف الرافدين، الأربعاء (27 تشرين الثاني 2019)، منح قروض لبناء وانشاء عدد من المشاريع الاستثمارية السكنية في المحافظات.





وقال المكتب الاعلامي للمصرف، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "تم تمويل وتسويق عدداً من المشار

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