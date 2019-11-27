2019/11/27 | 09:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

حدد محققو الأمم المتحدة هويات 160 من عناصر تنظيم داعش متهمين بقتل الايزيديين في العراق عام 2014، ويجري حالياً إعداد دعاوى قضائية ضدهم.

وقال رئيس فريق المحققين الدولي في جرائم تنظيم داعش، كريم أسد أحمد خان، ان "بدأ فريق محققي الأمم المتحدة الذى شكله مجلس الأمن الدولي العمل قبل عام لجمع أدلة لإجراء محاكمات في المستقبل على ما ارتكبه تنظيم داعش من أعمال ربما تمثل جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية".

واضاف أحمد خان، "فيما يتعلق بالطائفة الايزيدية وحدها والجرائم التي استهدفتها فقد حددنا هويات أكثر من 160 شخصا ممن ارتكبوا مذابح ضد الايزيديين نركز عملنا على إعداد قضايا قوية لكل منها على أمل أن يتم تقديمها للمحاكم المحلية".

وحذر خبراء الأمم المتحدة في حزيران عام 2016 من أن تنظيم داعش يرتكب حرب إبادة ضد الايزيديين في سوريا والعراق لتدمير تلك الطائفة الدينية التي تمثل أقلية من خلال القتل والاسترقاق وجرائم أخرى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحدد هوية 160 داعشيا متورطين بقتل الايزيديين في العراق) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحدد هوية 160 داعشيا متورطين بقتل الايزيديين في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).