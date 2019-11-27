إصابات وحالات اختناق بين صفوف المتظاهرين في هذه المحافظات

2019/11/27 | 09:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أفاد شهود عيان ومصادر محلية، اليوم الأربعاء، بإصابة عدد المتظاهرين في عدد من المحافظات خلال محاولات لقوات مكافحة الشغب بفض التظاهرات بالقوة، ليلة أمس الثلاثاء.

وقال الشهود والمصادر لـ"الغد برس"، إن "القوات الأمنية في محافظة النجف لجأت إلى استخدام قنابل لغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين في مدينة العلم بالمحافظة، ما أسفر عن حالات اختناق بين المتظاهرين نقلوا على إثرها إلى المستشفيات لتلقي العلاج".

وأشاروا إلى أن محافظة كربلاء "شهدت إطلاق نار على القوات الأمنية من قبل مجهولين، خلال محاولتها لتفريق المتظاهرين في حي قرب طريق الرابط بين كربلاء والنجف، إلا أنه لم يسفر عن سقوط إصابات".

ولكن في محافظة بابل، بحسب الشهود والمصادر "أصيب عدد من المتظاهرين إلى جانب حالات اختناق بعد أن حاولت قوات مكافحة الشغب تفريقهم بالقوة من على جسر بتة وسط مدينة الحلة".

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