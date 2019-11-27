تلفزيون: مصارف جنوب العراق تؤجل صرف رواتب الموظفين

2019/11/27 | 09:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ ذكرت فضائية "العربية الحدث" يوم الاربعاء ان بعض المصارف جنوبي العراق أبلغت موظفي القطاع العام تأجيل صرف الرواتب لأسبوع على خلفية الاحتجاجات.

وقالت الفضائية نقلا عن مراسها ان تلك المصارف بررت تأجيل صرف الرواتب بغلق الطرق وعدم التمكن من نقل الرواتب.

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