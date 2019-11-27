آمال التجارة ترفع الدولار وتوقعات خفض الفائدة تعرقل العملة الأسترالية

2019/11/27 | 10:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق الدولار مكاسب متواضعة يوم الأربعاء، إذ يتطلع المستثمرون إلى النتيجة المحتملة لمحادثات التجارة الممتدة منذ فترة طويلة بين الولايات المتحدة والصين، بينما تعثر الدولار الأسترالي بفعل توقعات بتيسير السياسة النقدية.

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