السويد تحُقق بتورّط الشمري بقتل متظاهرين عراقيين: القصة الكاملة للمصاب بالزهايمر

2019/11/27 | 10:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق أعلن أخيراً عن مشاركة لجنة وزارية سويدية في جلسة #برلمانية لبحث شبهات #قمع متظاهري العراق من جانب وزير الدفاع #نجاح_الشمري.وذكرت وكالة الأنباء السويدية أن لجنة […]

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