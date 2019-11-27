مجلس وزراء كوردستان يعقد جلسة لبحث آخر المستجدات بشأن الحوارات مع بغداد

2019/11/27 | 10:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ يعقد مجلس وزراء اقليم كوردستان صباح اليوم الاربعاء جلسته الاسبوعية بإشراف رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني، ونائبه قوباد طالباني.

وتتضمن محاور الجلسة الاتي:

- التباحث حول آخر التطورات على الحوارات الجارية بين حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية بما يتعلق بالحقوق والمستحقات المالية للإقليم في موازنة عام 2020.

- التباحث بشأن آلية تنظيم وتوحيد العائدات، والايرادات كافة لوزارة المالية والاقتصاد.

- مناقشة مشروع عدادات المياه للمنازل.

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