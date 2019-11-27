الزراعة النيابية: اتفقنا مع الوزارة على تخصيص تريليون دينار للمشاريع الزراعية

2019/11/27 | 10:08

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

أكد رئيس لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية سلام الشمري، الأربعاء، ان اللجنة اتفقت مع وزارة الزراعة على تخصيص تريليون دينار للمشاريع الزراعية واعطاء قطاع النخيل اهمية لاعادة هوية العراق الزراعية.

وقال الشمري في بيان تلقت "الاقتصاد نيوز" نسخة منه، إن “اللجنة استضافت وزير الزراعة صالح الحسني امس للبحث في تعويض المزارعين نتيجة الكوارث التي اصابت ارضهم مع تعويض مربي ومنتجي الاسماك نتيجة كارثة نفوق الاسماك ولماذت التلكؤ في منحها في ظل وحود قانون التعويض الاني وقت الكوارث”.

واضاف الشمري أنه “تم ايضا البحث في تشجيع المنتج المحلي وفتح باب الاستثمار مع تخصيص مبلغ تريليون دينار للمشاريع الزراعية ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بقروض وبفوائد 2% ودمع تخصيص قطع زراعية للمهندسين الزراعيين والبحث في وضع الدكاترة البيطريين ومخصصاتهم”.





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