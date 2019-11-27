قطع طريق الكوت- بغداد خلال الساعات المقبلة لهذا السبب

2019/11/27 | 10:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الأربعاء، عن قطع طريق الكوت – بغداد خلال الساعات المقبلة بسبب ربط الكابل الكهربائي في محطة بسماية في

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