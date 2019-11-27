الشرطة الاتحادية تقتل ارهابي في كركوك

2019/11/27 | 10:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – كركوك

اعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، عن مقتل احد الإرهابيين في وادي ابو شحمه.

وقالت القيادة في بيان تلقت "العهد نيوز" نسخة منه، اليوم الاربعاء،

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