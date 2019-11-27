هيومن رايتس: كردستان تفرض قيوداً على لاجئي ’’مخمور’’ منذ مقتل الدبلوماسي التركي في تموز الماضي

2019/11/27 | 10:17

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بغداد اليوم- بغداد

قالت "هيومن رايتس ووتش"، في تقرير نشرته اليوم الأربعاء، إن قوّات أمن حكومة إقليم كردستان...





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