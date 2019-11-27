انفجار عبوة ناسفة في الوزيرية ببغداد

2019/11/27 | 10:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر امني، اليوم الاربعاء، بوقوع انفجار استهدف محلا لبيع المشروبات الكحولية في منطقة الوزيرية ببغداد.

وقال المصدر، ان "عبوة ناسفة انفجرت على محل لبيع المشروبات الكحولية في منطقة الوزيرية في بغداد".

واضاف، ان "الانفجار خلف اضرارا مادية من دون خسائر بشرية".

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