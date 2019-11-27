قطر تدين التفجيرات الأخيرة في بغداد

2019/11/27 | 10:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

دانت دولة قطر، اليوم الأربعاء، التفجيرات التي شهدتها العاصمة بغداد ليلة أمس وأسفرت عن مقتل وإصابة عدد من المواطنين.

وقالت الخارجية القطرية في بيان أوردته وسائل إعلام قطرية "ندين ونستنكر سلسلة الانفجارات التي وقعت في العاصمة العراقية بغداد، وأدت إلى سقوط قتلى وجرحى".

وأكدت "موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب".

وعبرت الوزارة عن "تعازي دولة قطر لذوي الضحايا ولحكومة وشعب العراق، وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل".

وشهدت العاصمة بغداد ليلة أمس الثلاثاء، ثلاثة تفجيرات بدراجتين ناريتين مفخختين وعبوة ناسفة في مناطق الشعب والبلديات وشهداء البياع، أسفرت عن مقتل ستة مدنيين وإصابة آخرين.

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