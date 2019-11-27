“فديوغرافك”..خليجي 24: اسود الرافدين هزموا قطر في ارضها

2019/11/27 | 10:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق حقق اسود الرافدين مكسباً مهماً حينما هزموا المنتخب القطري على ارضه وجمهوره.هذا وأحتفل مئات المعتصمين في ساحات الاحتجاج بفوز المنتخب الوطني ضد نظيره القطري في افتتاح بطولة خليجي 24 في الدوحة.

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