دلور ميقري - سارة في توراة السفح: الفصل الأول/ 3

2019/11/27 | 10:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #دلور_ميقري ما انفكّ صدى ضحكتها البريئة يتردد في سمعه، مذ أن حجبت الصخورُ شخصَها المفعم، في المقابل، بالفتنة الصارخة.قبل قليل، كان يؤوب منفرداً من جولة صيدٍ على وقت الظهيرة، حينَ لفظ منعطفُ الطريق مجموعةَ فتياتٍ عليهن هيئة نساء هذا الوادي، اللواتي يتجلببن بملابس مزركشة جميلة مع أغطية رأس ملونة تسمح بكشف وجوههن.كنّ تركن للتو، كما لاحَ من جرارهن، أحدَ الينابيع العديدة، المتفجرة في الجلاميد المتصدّعة عند لحف ا......

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