2019/11/27 | 10:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب وزير النفط ثامر الغضبان اليوم الاربعاء، المتظاهرين في المحافظات الجنوبية بتسهيل انتظام دوام منتسبي وزارة النفط لانهم حماة الاقتصاد الوطني العراقي وماكنته.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الغضبان يطالب المتظاهرين بتسهيل دوام منتسبي وزارة النفط وعدم الاضرار بالاقتصاد الوطني ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الغضبان يطالب المتظاهرين بتسهيل دوام منتسبي وزارة النفط وعدم الاضرار بالاقتصاد الوطني ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).