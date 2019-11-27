بقسط يبدأ من 352 ألف دينار.. أمتلك سيارتك من نيسان الآن

2019/11/27 | 10:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة أنوار بابل الوكيل الحصري لسيارات نيسان في العراق عن"استمرارها ببيع السيارات بنظام الأقساط".

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